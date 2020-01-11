بيان‭ ‬ملكي‭ ‬حول‭ ‬مناقشة‭ ‬بين‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬للاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬

2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أصدر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬بيانا‭ ‬توضيحياً‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬الزوجان‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬«بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الملكية»‭.‬ وذكر‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬قصر‭ ‬بكنغهام،‭ ‬أن‭ ‬«المناقشات‭ ‬مع‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬سا****‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬«نتفهم‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬مختلف،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬قضايا‭ ‬معقدة‭ ‬وتستغرق‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ […]

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