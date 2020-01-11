2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان أصدر المكتب الإعلامي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بيانا توضيحياً تعليقا على ما أورده الزوجان الأمير هاري وزوجته ميغان «بالتخلي عن الملكية». وذكر البيان الصادر عن قصر بكنغهام، أن «المناقشات مع دوق ودوقة سا**** في مرحلة مبكرة»، مضيفاً «نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان ملكي حول مناقشة بين الأمير هاري وميغان للاستقلال المالي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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