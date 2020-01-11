2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18‭ ‬رصاصة‭ ‬في‭ ‬جسد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وزوجته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ عاد‭ ‬الملف‭ ‬القضائي‭ ‬للفتح‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مغلقا‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬تقدمت‭ ‬أسرة‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬الموسى‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬فادي‭ ‬الهاشم،‭ ‬زوج‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬اقتحامه‭ ‬لمنزلهما،‭ ‬بطلب‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬الجريمة‭ ‬مجدداً‭.‬ واستجاب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬القتيل‭ ‬وأسرة‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬القتيل‭ ‬وأسرة‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).