2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 18 رصاصة في جسد المجني عليه وزوجته في حالة صدمة بيروت – الزمان عاد الملف القضائي للفتح قبل ان يكون مغلقا ، حين تقدمت أسرة السوري محمد حسن الموسى الذي قُتل على يد طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على إثر اقتحامه لمنزلهما، بطلب التوسع في التحقيق حول الجريمة مجدداً. واستجاب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء اللبناني يحقق في الصلة بين القتيل وأسرة نانسي عجرم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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