2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة - الزمان احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان في أجواء عائلية، وكانت حريصة على مشاركة محبيها بلقطات مميزة من الاحتفال. سلاف شاركت الفانز بصور عائلية مميزة تجمعها بوالدها، وزوجها، ونجليها، وهم ما وصفتهم بفرسانها الأربعة في تعليق مؤثر كتبت فيه: «فرساني الأربعة وأنا …كل سنة وانت متل ما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سولاف فواخرجي في احتفال عائلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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