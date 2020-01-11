سولاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬عائلي

2020/01/11 | 03:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬ احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬زوجها،‭ ‬المخرج‭ ‬وائل‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية،‭ ‬وكانت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محبيها‭ ‬بلقطات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭.‬ سلاف‭ ‬شاركت‭ ‬الفانز‭ ‬بصور‭ ‬عائلية‭ ‬مميزة‭ ‬تجمعها‭ ‬بوالدها،‭ ‬وزوجها،‭ ‬ونجليها،‭ ‬وهم‭ ‬ما‭ ‬وصفتهم‭ ‬بفرسانها‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬مؤثر‭ ‬كتبت‭ ‬فيه:‭ ‬«فرساني‭ ‬الأربعة‭ ‬وأنا‭ …‬كل‭ ‬سنة‭ ‬وانت‭ ‬متل‭ ‬ما‭ […]

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