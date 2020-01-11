تحليق أميركي مكثف فوق بعض مناطق بغداد

2020/01/11 | 03:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم السبت، بان بعض مناطق بغداد شهدت تحليقا امريكيا مكثفا.

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