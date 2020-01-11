2020/01/11 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد أخذت كل شيء أملكه تقريباً: حاسوبي الشخصي، عللّ من الذكريات، تفاؤلي و غادرت بالملابس التي عليّ… الشتاء حزين والبرد قارس… لكنه ليس أقسى من احتمالي للمتاجرة بكرامتي…أنتظر في المطار مغادرة هذه البلاد التي لم تسعني، بل وأكثر خنقت أحلامي بوضعها في أيدي اللصوص، المرتزقة..و أصحاب النفوذ و الوسائط…لطالما علّمونا في المدرسة حب الوطن، بطريقة فظة..هيوجيّة..شعاراتيّة و مدّعيّ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - في توقيت العراق- بساطة 1-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#لمى محمد - في توقيت العراق- بساطة 1-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).