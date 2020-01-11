2020/01/11 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن " طابور الذباب" العثماني - الخوري بولس شاهدا.من يقرأ العنوان يصاب بخلط ما، جمعت بين حدثين حصلا في بئر السبع في الحرب العالمية الأولى، جنود الفرسان الأسترالي والأب بولس إمام الأموات.جرت الأحداث في الحرب العالمية الأولى، السفربرلك بالتركية، معاناة الفلسطينيين أثناء شق سكة حديد بئر السبع.خرج الفرسان من القارة الأسترالية للدفاع عن قناة السويس، حيث كان هدف السلطات العثمانية إلى جانب ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دينا سليم حنحن - طابور الفرسان الأسترالي في بئر السبع - فلسطين.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دينا سليم حنحن - طابور الفرسان الأسترالي في بئر السبع - فلسطين.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).