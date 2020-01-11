2020/01/11 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح البجعة السوداء :حقيقة في الجدل الاقتصادي د.مظهر محمدصالح يؤشر كتاب "البجعة السوداء The black swan "بقلم العالم العربي الامريكي طالب نسيم والصادر في نيويورك في العام2007 كيف ان الامور الحياتية والاقتصادية تنقلب فجاة خارج توقعاتها (ولاسيما ان الكتاب قد صدر قبل عام واحد من حصول ازمة الرهن العقاري الامريكية والتي اودت بالاقتصاد العالمي في العام 2008 ).كما يعكس الكتاب في الو......

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