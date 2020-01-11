تفاقم‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬ونازحون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يخشون‭ ‬العرقلة‭ ‬الروسية‭ ‬

2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدلب‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ حذرت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الجمعة‭ ‬باسطنبول،‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬المساعدة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬موضع‭ ‬نزاع‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬بين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬وروسيا‭.‬فيما‭ ‬يُصوّت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬التفويض‭ ‬لعملية‭ ‬تسليم‭ ‬مساعدات‭ […]

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