2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إدلب – أ ف ب) – بيروت – الزمان حذرت منظمات غير حكومية ناشطة في سوريا في مؤتمر صحافي الجمعة باسطنبول، من كارثة انسانية في شمال سوريا بسبب غياب المساعدة العابرة للحدود والتي باتت موضع نزاع في مجلس الامن بين الاوروبيين وروسيا.
فيما يُصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاقم الخلاف حول المساعدات الدولية ونازحون في سوريا يخشون العرقلة الروسية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما يُصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاقم الخلاف حول المساعدات الدولية ونازحون في سوريا يخشون العرقلة الروسية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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