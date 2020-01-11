انزعاج‭ ‬مصري‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬

2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ازمة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ومصر‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركة‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬فى‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وزيارته‭ ‬لمنزله‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬طلبت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬هنية‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬لتخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬،الا‭ […]

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