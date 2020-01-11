2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة كشف مصدر أمني فى تصريحات لمراسل الزمان في القاهرة عن وجود ازمة بين حركة حماس ومصر بسبب مشاركة زعيم الحركة اسماعيل هنية فى مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني وزيارته لمنزله في ايران ، حيث كانت طلبت مصر من هنية عدم المشاركة فى تلك المناسبة لتخفيف التصعيد في هذا الملف ،الا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزعاج مصري من مشاركة هنية في تشييع سليماني في ايران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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