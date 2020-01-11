2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زمان جديد عندما نزل ترامب وعقيلته في جوف الليل في قاعدة عين الأسد في شباط من العام الماضي قامت الدنيا ولم تقعد بشأن خرقه للسيادة وعدم التزامه بأصول الأعراف الدبلوماسية، وكانت المزايدات على أشدها ،فقد هرع نوابنا الأشاوس المنتخبون من خمس الشعب فقط لإغتنام الفرصة بالزبد والرعد. يبدو أن ترامب تاجر العقارات النبيه كان فكره […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الورطة المعَدَّلة – عبد الهادي الحميري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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