الورطة المعَدَّلة – عبد الهادي الحميري

2020/01/11 | 04:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان جديد عندما‭ ‬نزل‭ ‬ترامب‭ ‬وعقيلته‭ ‬في‭ ‬جوف‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬شباط‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬قامت‭ ‬الدنيا‭ ‬ولم‭ ‬تقعد‭ ‬بشأن‭ ‬خرقه‭ ‬للسيادة‭ ‬وعدم‭ ‬التزامه‭ ‬بأصول‭ ‬الأعراف‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وكانت‭ ‬المزايدات‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬،فقد‭ ‬هرع‭ ‬نوابنا‭ ‬الأشاوس‭ ‬المنتخبون‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬الشعب‭ ‬فقط‭ ‬لإغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬بالزبد‭ ‬والرعد‭.‬ يبدو‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬تاجر‭ ‬العقارات‭ ‬النبيه‭ ‬كان‭ ‬فكره‭ […]

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