2020/01/11 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكرار نظرية تجرّع السم د.فاتح عبدالسلام مصادر كثيرة، دبلوماسية عربية ودولية ، أتاحت لنا الاطلاع على اجواء من الرسائل السرية التي تبادلتها طهران مع الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء .وبغض النظر عن الكمية الهائلة من( نظرية المؤامرة) التي تدفّقت في سياق النظر إلى ما حدث في ضربة مطار بغداد وما لحقها من ضربات […]

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