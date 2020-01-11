ترامب‭: ‬سليماني‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لمهاجمة‭ ‬أربع‭ ‬سفارات‭ ‬أميركية

2020/01/11 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭: ‬وفودنا‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬لتوكيد‭ ‬شراكتنا‭ ‬وليس‭ ‬مناقشة‭ ‬انسحاب‭ ‬قواتنا واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬«أربع‭ ‬سفارات‭ ‬أميركية»‭.‬ واضاف‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬سيتم‭ ‬بثها‭ ‬لاحقا،‭ ‬«يمكنني‭ ‬القول‭ […]

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