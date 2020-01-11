2020/01/11 | 04:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن: وفودنا إلى بغداد لتوكيد شراكتنا وليس مناقشة انسحاب قواتنا واشنطن – مرسي ابو طوق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية في العراق، كان يخطط لشن هجمات على «أربع سفارات أميركية». واضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز سيتم بثها لاحقا، «يمكنني القول […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سليماني كان يخطط لمهاجمة أربع سفارات أميركية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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