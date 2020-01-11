2020/01/11 | 04:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – البصرة – عبدالحسين غزال في ذكرى مرور مائة يوم على انطلاق الحراك العراقي الشعبي من اجل التغيير ، استأنف آلاف العراقيين الجمعة تظاهراتهم في أنحاء العراق، منددين بإيران والولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية، ما أثار قلقاً من سقوط البلاد في الفوضى مجدداً.
فيما بدت الهتافات متفاوتة حيث دعم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال اعلاميين في خلال تغطية تظاهرات مئوية الحراك العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما بدت الهتافات متفاوتة حيث دعم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال اعلاميين في خلال تغطية تظاهرات مئوية الحراك العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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