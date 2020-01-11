اغتيال‭ ‬اعلاميين‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تغطية‭ ‬تظاهرات‭ ‬مئوية‭ ‬الحراك‭ ‬العراقي

2020/01/11 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬البصرة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ في‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مائة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الحراك‭ ‬العراقي‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التغيير‭ ‬،‭ ‬استأنف‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬الجمعة‭ ‬تظاهراتهم‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق،‭ ‬منددين‭ ‬بإيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اللتين‭ ‬شنتا‭ ‬ضربات‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلقاً‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬مجدداً‭.‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬الهتافات‭ ‬متفاوتة‭ ‬حيث‭ ‬دعم‭ […]

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