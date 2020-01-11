2020/01/11 | 05:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعد بن طارق مسقط-(أ ف ب) – لم يكن للسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة في مسقط عن 79 عاما، أي أولاد أو أشقاء ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.وإذا لم يتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتّفاق أم وصية السلطان؟ المرشحون لخلافة قابوس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتّفاق أم وصية السلطان؟ المرشحون لخلافة قابوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).