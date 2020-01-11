2020/01/11 | 05:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسقط-(أ ف ب) – توفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانيّة الرسميّة عن البلاط السلطاني.وقالت الوكالة على موقعها وحسابها في تويتر “ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم” الذي توفي مساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد وتنكيس علمها أربعين يوماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد وتنكيس علمها أربعين يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).