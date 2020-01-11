سعد الله مزرعاني - مواجهة... لكن أكثر جذرية واتساعاً

2020/01/11 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني دشَّن اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وصحبهما، فجر 2 كانون الثاني / يناير الحالي، مرحلة جديدة في العلاقات الأميركية ــ الإيرانية، ستترتّب عليها نتائج مؤثرة في مصائر المنطقة وتوازناتها وأدوار القوى الخارجية والداخلية الناشطة، سلباً أو إيجاباً، فيها.طُبِعت العلاقات الأميركية ــ الإيرانية بتوتّر متواصل، بدءاً من انتصار الثورة الإسلامية في طهران عام 1979.لقب «الشيطان الأكبر» ......

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