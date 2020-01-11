2020/01/11 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق مقابل نمط إنتاج الفساد، هناك نمط استهلاك يقوم على مبدأ الاستدانة بما يفوق القدرة المادية للأفراد والمجتمع.استهلاك قائم على الديْن المفروض على الدولة وعلى المجتمع فرداً فرداً.قليل من الاستهلاك يقتصر على الضروريات.معظمه يدور حول الكماليات.تستدين الدولة والمجتمع والأفراد من أجل الكماليات لا لأن هناك حاجات ضرورية عند كل من هؤلاء، ولا لأن الإنتاج لا يكفي لما نستهلك (معظم ما نستهلكه لا ننتجه) بل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفضل شلق - الفساد ٥ – ثقافة الاستهلاك والديْن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الفضل شلق - الفساد ٥ – ثقافة الاستهلاك والديْن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).