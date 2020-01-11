نزار عقراوي - لا تصالح

2020/01/11 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نزار_عقراوي الإهداء الى ثوار التغير بمناسبة مليونية يوم غدانتم يا أيها السادة اللصوص ، ألد أعدائي !انتم يا أيها السارقون لقوة عملنا ومنتوج عقولنا !أنتم يا من احتكرتم الأموال و الأملاك والمعامل والمصانع لأنفسكم ،ولم تتركوا لي سوى الفتات لأتغذى منها !انتم ألد أعدائي لا تصالح بيننا بعد اليوم !أنتم يا من قسمتوموني أنا الإنسان الواحد الى أجزاء متناثرة يفتُك بعضي ببعضيبأس......

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