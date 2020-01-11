2020/01/11 | 07:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكر التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.وأوضح المصدر العسكري أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.وتأتي الخطوة الإيرانية بعد أن رجحت عدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “خطأ بشري”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “خطأ بشري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).