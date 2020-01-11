وزير الخارجية الإيراني: إسقاط الطائرة الأوكرانية تسببت به مغامرات واشنطن في وقت الأزمة

2020/01/11 | 07:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ‏ظريف، إن الطائرة الأوكرانية سقطت بطريق الخطأ وقت الأزمة.وذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه يوم حزين..لقد خلصت النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته القواتالمسلحة أن خطأ بشرياً في وقت أزمة نجمت عن النزعة الأميركية إلى اتخاذقرارات سريعة […]

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