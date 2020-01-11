فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر

2020/01/11 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد انتشار أخبار عن مرض الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز وتصريحات نجلها شريف عبد الحليم، من زوجها المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم، بشأن تدهور الحالة الصحية لوالدته، علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تلك الأخبار في تصريحات صحافية، مؤكداً أنه ليس لديه أي رد على تصريحات نجل الفنانة الكبيرة، لأنه […]

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