بعد هزيمة بوينغ.. تفوق جديد لإيرباص

2020/01/11 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة إيرباص ارتفاعا في طلبيات الطائرات لعام 2019، لكنها أخفقت في أن تواكب التسليمات للعام الثاني على التوالي بعد أن ألغت برنامجها للطائرة العملاقة إيه 380، وقامت بتنقية دفاترها من بعض الصفقات غير النشطة، التي خلفها

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