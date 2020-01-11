تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان

2020/01/11 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

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