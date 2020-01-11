إيران: خطأ بشري وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

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