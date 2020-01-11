2020/01/11 | 08:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان تعين سلطانا جديدا خلفا لقابوس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 08:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمان تعين سلطانا جديدا خلفا لقابوس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمان تعين سلطانا جديدا خلفا لقابوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).