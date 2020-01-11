قرارات اتخذتها قيادات

2020/01/11 | 08:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، يوم امس الجمعة، أن قواتها ما تزال بكامل جهوزيتها وتماسكها رغم اغتيال نائب رئيس الهيئة، الشهيد أبو مهدي المهندس، ...

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