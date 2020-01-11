هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين الدستورية سلطانا لعمان

2020/01/11 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أدى سلطان دولة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس الدفاع في عمان، خلفاً لسلطانها الذي فارق الحياة قابوس بن سعيد.

وذكرت صحيفة "الوطن" العمانية أن مجلس الدفاع في عمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث أدى هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

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