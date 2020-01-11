ظريف يعتذر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية: النزعة الأمريكية كانت السبب

2020/01/11 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، وأشار إلى أن "النزعة الأمريكية للمغامرة" كانت سبب الكارثة.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "يوم حزين.



النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة".

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وقد تحطمت الطائرة الأوكرانية "Boeing 737-800" فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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