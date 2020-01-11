وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط استمارة تعيينات العراف 2020

2020/01/11 | 08:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمداد فترة التسجيل في استمارة التعيينات 2020 في العراق حتي يوم الخميس 9 يناير 2020 وهو أخر يوم في التسجيل للوظائف المعلن عنها.يجب التأكد أولا من توافق الشروط التي وضعتها الوزارة الخاصة بالقبول ونقدم لكم رابط الاستمارة من خلال موقع أعرف من خلال متابعتنا المستمرة لكل ما […]

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