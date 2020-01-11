6 نجوم ارتبطت أسماؤهم بجرائم قتل

2020/01/11 | 08:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد مقتل الشاب محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.ولم تكن عجرم الفنانة الأولى في العالم العربي، التي ارتبط اسمها بجريمة قتل جنائية، إذ استدعي قبلها العديد من النجوم إلى المحاكم، شهودًا أو جناة أو مشتبهًا بهم […]

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