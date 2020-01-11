متاح رابط استمارة التسجيل على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2020

2020/01/11 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رابط استمارة التسجيل على قطع الأراضي السكنية بالعراق أصبح الأكثر بحثا في العراق حيث طرحت وزارة الإسكان العراقية مئات القطع من الأراضي للحجز لمدة 3 شهور تبدأ من 15 ديسمبر 2019 حيث تسعى الحكومة العراقية للتخفيف من أعباء الاضطرابات السياسية التي تمر بها العراق خلال السنوات الماضية.التقديم على قطع الأراضي السكنية في […]

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