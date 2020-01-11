إدارة الطيران الاتحادية تسعى لتغريم بوينج 5.4 مليون دولار

2020/01/11 | 09:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة إنها تسعى إلى تغريم شركة بوينج 5.4 مليون دولار قائلة إنها تقاعست عن منع تركيب أجزاء بها عيوب في طائرات 737 ماكس.

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