2020/01/11 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، امس الجمعة، عن تخصيص 10 مليارات لبناء مستشفى نموذجي شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” الحكومة المركزية خصصت 10 مليارات دينار لبناء مستشفى نموذجي وسط ناحية قره تبه من اجل توفير الخدمات الصحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص 10 مليارات لبناء مستشفى نموذجي في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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