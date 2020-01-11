2020/01/11 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية النيابية: قرارات مهمة ستصدر بشأن دوام الطلبة والامتحانات

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