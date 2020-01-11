2020/01/11 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة التربية النيابية، إصدار قرارات مهمة بشأن دوام الطلبة والتلاميذ وامتحانات نصف السنة.وقال عضو اللجنة النائب هوشيار قرداغ لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن لجنة التربية في مجلس النواب ستعقد اجتماعاً اليوم السبت، لمناقشة انتظام الدوام في المدارس وامتحانات نصف السنة ومشاكل الصفوف المنتهية.وأضاف أن “اللجنة ستصدر خلال الاجتماع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية: قرارات مهمة ستصدر بشأن دوام الطلبة والامتحانات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: قرارات مهمة ستصدر بشأن دوام الطلبة والامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: قرارات مهمة ستصدر بشأن دوام الطلبة والامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).