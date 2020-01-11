حكم عراقي يدير لقاء اليابان وسوريا

2020/01/11 | 09:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، مهمة ادارة مباراة اليابان وسوريا الى الحكم العراقي علي صباح.

وقال مراسل "الغد برس" ان الاتحاد الاسيوي عيّن الحكم العراقي علي صباح، لقيادة مباراة اليابان وسوريا ضمن المجموعة الثانية لنهائيات اسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام غداً الاحد.

وأضاف ان الحكم صباح سبق وان قاد مباريات عدة في القارة الصفراء وكتب النجاح في اغلبها.

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