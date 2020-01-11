الحشد الشعبي ينطلق بعملية “علي ولي الله الثالثة” لإكمال تطهير جزيرة الحضر من فلول داعش

2020/01/11 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق اللواءان 44 و25 بالحشد الشعبي، السبت، بعملية “علي ولي الله الثالثة” لإكمال تطهير جزيرة الحضر من فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة مشتركة من اللوائين الـ44 و25 انطلقت بعملية “علي ولي الله الثالثة” لإكمال تطهير جزيرة الحضر( جنوب الموصل) من بقايا عصابات داعش الإرهابي.ونفذت قيادة عمليات نينوى

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