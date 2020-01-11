كوريا الشمالية: يجب على واشنطن الامتثال بشكل كامل لمطالبنا

2020/01/11 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية: يجب على واشنطن الامتثال بشكل كامل لمطالبنا.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

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