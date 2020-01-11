تعرف على خليفة السلطان قابوس ملك عمان

2020/01/11 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام عمانية، السبت أن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.واشارت […]

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