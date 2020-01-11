2020/01/11 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، السبت، السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم صرف سلف الضعف ضعفين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار للموظفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار للموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).