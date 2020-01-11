وفاة السلطان العماني قابوس وتعيين هيثم بن طارق خلفاً له

2020/01/11 | 10:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت وسائل إعلام عمانية، اليوم السبت، أن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس #عمان، سلطاناً لعمان خلفاً للراحل #قابوس_بن_سعيد، وذلك بموجب النظام […]

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