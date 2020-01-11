بالصور | الثلوج تغطي جبال كوردستان وتفتح شهية السيّاح

2020/01/11 | 10:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مناطق عديدة من كوردستان شهدت في الأسابيع القليلة الماضية هطول موجات كثيفة من الثلوج – صورة: كوردستان 24

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