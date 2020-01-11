كندا: آن الأوان لمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/11 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بمحاسبة المسؤولين في إيران بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا.

وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، بيان، في وقت سابق من اليوم، أكدت فيه "محاسبة الأطراف المسؤولة عن سقوط" الطائرة الأوكرانية.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، قالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان عسكري، أن "الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة"، منوها بأن الجيش كان في أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة..



نقدم اعتذاراتنا لما حصل"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك".

فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 أشخاص أبرياء".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

بغداد اليوم – متابعة

ذكرت وسائل إعلام عمانية، السبت (11 كانون الثاني 2020)، أن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

واشارت صحيفة الوطن العماني

بغداد اليوم- متابعة

قال التلفزيون الإيراني، السبت (11 كانون الثاني 2020)، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، أن "الطا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن بلاده ستطالب بمقاضاة المسؤولين ودفع تعويضات مالية إذا تبين أن سبب كارثة طائرة "بوينغ 737" الأوكرانية فوق إيران هو إسقاطها.

وفي موجز صحفي بكييف قال بريستايكو، الجمعة:

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