ترامب يهدد بالاستيلاء على 35 مليار دولار من اموال العراق اذا خرجت قواته

2020/01/11 | 10:07 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بالاستيلاء على مبلغ 35 مليار دولار من أموال العراقيين في حال خ...

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