المرجع ديني يرشح نفسه لرئاسة الوزراء

2020/01/11 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متحدث باسم المكتب الإعلامي لسماحة المرجع الشيخ قاسم الطائي، ان سماحة الشيخ الطائي يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء.وقال المتحدث في بيان اليوم السبت، ان “سماحة الشيخ تلقى مطالبات […]

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