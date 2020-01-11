2020/01/11 | 10:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الطائرة #الأوكرانية أسقطت في #إيران “عن غير قصد”، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.وذكر التلفزيون الرسمي نقلاً عن بيان عسكري، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية وتعتذر.. كندا: حان وقت الحساب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية وتعتذر.. كندا: حان وقت الحساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).