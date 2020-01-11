2020/01/11 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقالة صحافية لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم من الأرشيف تعود إلى العام 1996، أي قبل 24 عامًا تقريبًا، ذُكر فيها أنّها المطربة العربية الأولى، او “نجمة الوطن العربي”.ويشرح المقال عن أسباب تصدّر كرم للساحة الغنائية في الوطن العربي بعد سنوات قليلة على بداياتها الفنية، والملفت في الأمر أنّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم نجمة لا تنتهي صلاحيتها مع مرور السنوات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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