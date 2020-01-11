إلغاء مقترح النقل المباشر لاجتماع اللجان البرلمانية

2020/01/11 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة منظمات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، اليوم السبت، الغاء مقترح لنقل اجتماعات اللجان البرلمانية عبر التلفزيون بشكل مباشر.

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