الإحتلال الأمريكي للعراق يكشر عن أنيابه

2020/01/11 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان مرتزقة السفارة الامريكية وعصابات الجوكر والبعثيين الصداميين والمختبئين خلف يافطات بعض منظمات المجتمع المدني الممولة امريكيا واذناب امريكا من ...

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