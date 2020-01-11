ترمب : لا مشكلة لدي في الانسحاب من ⁧ #العراق⁩ والقادة العراقيون لا يطلبون ذلك في المحادثات الخاصة

2020/01/11 | 10:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأمريكيين إذا أرادت سحب القوات الأمريكية من هناك، في حين أشار إلى أن الهجوم الذي […]

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